Фильм Ая-Ганги Улзытуевой получил приз в номинации «Лучшая операторская работа»
В конце августа в Калининграде в 10-й раз прошёл фестиваль российского короткометражного кино «Короче». На кинофестиваль поступило более чем 2000 кинолент со всей страны, среди которых в финал были отобраны только 25 фильмов. Из них только 5 победителей получили главные призы.
Одну из самых престижных наград за игровое кино – «Лучшая операторская работа – получил мистический триллер «Калачакра» (+18) бурятского режиссёра Ая-Ганги Улзытуевой. Призом была отмечена работа оператора ленты Антона Дорушенкова.
Отметим, что фильм был успешно засчитан в качестве дипломной работы во ВГИКе автором. Это первый художественный фильм в истории Бурятии со времён советского кинорежиссёра Бараса Халзанова, снятый профессиональным (дипломированным) кинорежиссёром, и к тому же сразу получивший престижную награду на самом значимом всероссийском киноконкурсе короткометражных лент.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, «Калачакра» является фильмом победителя конкурса кинопроектов в рамках всероссийского питчинга дебютантов в Бурятии.
Бурятская короткометражка вошла в топ-5 российских фильмов
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