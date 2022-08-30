В минувший отопительный сезон произошло пять аварий
В селе Хонхолой в Мухоршибирском районе Бурятии теплотрасса, пролегающая в селе по улицам Механизаторов и 60 лет Октября, долгое время не ремонтировалась. Тепловые сети протяжённостью 1895 метров находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта. В период отопительного сезона 2021-2022 годов на теплотрассе произошло пять аварий. Сельчане обратились в прокуратуру.
Прокурор района в суд направил иск об обязании администрации Мухоршибирского района провести капитальный ремонт теплосетей с заменой трубопроводов.
Суд удовлетворил иск, обязав районную администрацию отремонтировать теплосети.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Прокуратура обязала отремонтировать теплотрассу в селе в Бурятии
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