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В Улан-Удэ площадь Советов вновь превратится в гигантскую ярмарку

В Улан-Удэ площадь Советов вновь превратится в гигантскую ярмарку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На фестивале будет представлена фермерская продукция, концертная программа, розыгрыш призов, мастер-классы и конкурс брендов

9 и 10 сентября на главной площади Улан-Удэ во второй раз будет проходить фермерский фестиваль «Своё».

- Мы провели фестиваль впервые в прошлом году. Тогда его посетили более 30 тысяч человек. Мы надеемся, что он понравился горожанам и в этом году ещё большее количество человек посетит фестиваль фермерской еды. Там можно будет купить всё самое свежее, вкусное от наших фермеров, это мясная, молочная продукция, это мёд, дикоросы, выпечка, множество ещё очень вкусной продукции прямо из наших фермерских хозяйств, - сообщила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Аюна Цыренжапова.

Гостей фестиваля порадует концертная программа, которая будет проходить все эти два дня до 8 вечера. Также состоится розыгрыш призов. Ремесленники дадут мастер-классы, в том числе по валянию шерсти, по сыроварению.

Украшением фестиваля станет конкурс «Бренды Бурятии». В прошлом году этот конкурс гастрономических брендов также проводили, тогда победителем стал бренд боргойской баранины. На втором месте оказались маралы Тункинской долины, а на третьем – облепиха Селенгинского района. В этом году организаторы также обещают «очень интересные заявки».

Всего на площади Советов будет представлено порядка 70 фермерских хозяйств, свободные торговые места ещё есть.

- Поэтому я приглашаю наших фермеров, сельскохозяйственные кооперативы заявляться к участию в фестивале со своей продукцией. Обращаться можно будет к нам, в министерство сельского хозяйства или в информационно-методологический центр. Участие для всех наших фермеров бесплатное, - сообщила Аюна Цыренжапова.


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фестиваль гастрономия

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