В Улан-Удэ открылся 19-й детсад за три года













29 августа в Улан-Удэ открыли новый детский сад на улице Конечная.Он стал пятым по счёту детским садом, открытым в столице Бурятии в этом году в рамках национального проекта «Демография», сообщили в пресс-службе мэрии.- Радует, что у наших детей появляются новые возможности: хорошие детские сады, хорошие условия. Здесь, в хороших условиях и воспитатели работают. В итоге у детей лучшее образование, лучше настроение и лучшая основа закладывается для дальнейшего развития и учебы в школе, другие пути в жизни открываются. В этом году в республике начинается строительство еще 14 детских садов. Решение о выделении средств на строительство принято правительством России. В республике в настоящее время строится 17 школ, а в следующем году начнется строительство ещё пяти школ, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Новое здание стало четвёртым корпусом детского сада № 96/4 «Калинка». На его строительство было направлено 414,5 млн рублей.На сегодня в трёх корпусах воспитываются 1180 детей. Новый четвёртый корпус способен вместить ещё 280 детей. Таким образом, количество воспитанников дошкольного комплекса составит 1460 детей, и детский сад «Калинка» станет самым крупным дошкольным учреждением в Улан-Удэ.- У нас за три года удалось снизить актуальную очередь в 15 раз. Из 8231 человек в актуальной очереди находятся 540 детей. Практически мы решили проблему. А здесь мы открываем уже второй детский сад в этом году, потому что на улицах Боевая и Конечная идёт активное жилищное строительство. Ранее мы открыли новый корпус к школе №49, то есть сразу увеличили вместимость школы, и два детских сада. На сегодня проблему дошкольного и школьного образования в этом районе мы решили, - отметил мэр Игорь Шутенков.Новый сад рассчитан на 14 групп от 1,5 до 7 лет. В каждой группе есть раздевальная, игровая, спальня, буфетная, санитарный узел для детей. Занятия будут проходить в уютных помещениях: музыкальном и спортивном залах, имеются кабинеты логопеда и психолога, пищеблок.Детский сад «Калинка» имеет статус международной стажировочной площадки, здесь используется трилингвальная система дошкольного образования, то есть дети изучают русский, бурятский и английский языки.- Как здорово, что в Улан-Удэ появляются социальные объекты: новые школы и детские сады. Я счастлива оттого, что во времена, когда Алексей Самбуевич Цыденов строит новую Бурятию, мне посчастливилось открыть целых два детских сада. Теперь моя задача и моей команды родителей и педагогов наполнить этот детский сад радостными эмоциями, самыми прекрасными событиями, - сказала заведующая детским садом Татьяна Шангина.На открытии дети показали гостям небольшое представление из сказки Экзюпери «Маленький принц», дали мастер-класс по лепке из глины, лего-конструированию. Гости также осмотрели физкультурный зал и игровые комнаты.- Я являюсь многодетной мамой и женой военнослужащего. Мы очень много перемещались по матушке России, наш старший сын сменил множество детских садов в разных городах, и нам есть с чем сравнить. Когда мы увидели, какой современный детский сад строится, который соответствует всем требованиям, и в котором все продумано до мелочей, который видно издалека, то, конечно же, мы захотели попасть в такой чудный детский сад. Когда Дарина зашла сегодня в новый корпус, то сказала, как тут празднично и красиво, и как она хочет остаться здесь. Думаю, все детки, пришедшие в этот детский сад, будут счастливы, а их родители тем более, - отметила мама Юлия.Всего в этом году в столице Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» построено пять детских садов: в мкрн Дивизионный, Забайкальский, на Лермонтова, третий и четвертый корпусы «Калинки» на Боевой и Конечной. В целом за три года по нацпроекту «Демография» в столице Бурятии построено 19 дошкольных учреждений. Благодаря этому актуальная очередь в детские сады сократилась в 15 раз.