Он появился в Еравнинском районе
27 августа в посёлке Гунда Еравнинского района Бурятии состоялось открытие храма Покрова Пресвятой Богородицы. Строительство здания началось всеобщими усилиями ещё в 2014 году, сообщает пресс-служба администрации района.
Священнослужители прошли крестным ходом вокруг нового храма, после чего все зашли внутрь и началось богослужение. Затем состоялась церемония открытия с вручением благодарственных писем тем, кто принимал участие в возведении храма.
- 8 лет вы шли к этому событию, вложили сюда свои труды и свои средства, я думаю, что каждый кто трудился над строительством храма вложил туда частичку своей души, и эта частичка души будет жить в храме вечно, - отметил Николай, епископ Северобайкальский и Сосново-Озёрский.
В посёлке Бурятии открыли новый православный храм
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Фермеры со всей Бурятии представят горожанам разнообразную продукцию
Он появился в Еравнинском районе
В нём примут участие представители бурятского шаманизма
Жители столицы Бурятии приняли участие в акции «Книговорот»
Также приглашаются их родители
Соревнования проводились среди любителей и профессионалов
На нём будет размещена нужная информация для людей с ограниченными физическими возможностями
От республики участвовали спортсмены Улан-Удэ, Селенгинского и Тарбагатайского районов
Произошедшее разрушило планы на будущее, которые строила девушка
Представитель Хоринского района успешно выступил на фестивале народных ремёсел
На фестивале будет представлена фермерская продукция, концертная программа, розыгрыш призов, мастер-классы и конкурс брендов
Церемония прошла в рамках Байкальского образовательного форума
Новый детсад рассчитан на 14 групп
Военнослужащая выиграла личное первенство «Воина мира»
Ей подарили сертификат на бесплатный пролёт по любому маршруту