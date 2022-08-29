В посёлке Бурятии открыли новый православный храм

Общество, Фото: пресс-служба администрации Еравнинского района

Он появился в Еравнинском районе



27 августа в посёлке Гунда Еравнинского района Бурятии состоялось открытие храма Покрова Пресвятой Богородицы. Строительство здания началось всеобщими усилиями ещё в 2014 году, сообщает пресс-служба администрации района.



Священнослужители прошли крестным ходом вокруг нового храма, после чего все зашли внутрь и началось богослужение. Затем состоялась церемония открытия с вручением благодарственных писем тем, кто принимал участие в возведении храма.



- 8 лет вы шли к этому событию, вложили сюда свои труды и свои средства, я думаю, что каждый кто трудился над строительством храма вложил туда частичку своей души, и эта частичка души будет жить в храме вечно, - отметил Николай, епископ Северобайкальский и Сосново-Озёрский.

