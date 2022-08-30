В Бурятии отметят День посёлка Заиграево

Праздник состоится в эту субботу



3 сентября в административном центре Заиграевского района Бурятии отметят «День посёлка Заиграево 2022». Праздник проведут на площади посёлка.



Открытие состоится в 11:00. В 11:30 начнётся концертная программа с участием организаций Заиграево (0+). Также будут работать детская игровая площадка, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, фотовыставка, сельскохозяйственная ярмарка и торговые палатки (0+).



В 11:30 в парке отдыха Заиграева стартуют спортивные соревнования (0+). В 20:00 празднества на площади продолжатся концертом (6+), а с 22:00 – дискотекой (18+). В 23:00 будет запущен праздничный фейерверк (0+).

