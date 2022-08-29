В Улан-Удэ пройдёт большой рейд по собакам на самовыгуле

Можно будет поставить прививку от бешенства и вакцинировать питомцев



Завтра, 30 августа, в микрорайонах Южный, Мелькомбинат, СНТ «Металлист», «Пищевик» в Улан-Удэ пройдёт большой рейд по проверке правил содержания собак и отлову безнадзорных животных.



Сотрудники комитета городского хозяйства, управления общественной безопасности, администрации Октябрьского района обследуют жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак. Безнадзорные собаки будут отловлены. Также сотрудники проверят, как собственники участков содержат свои прилегающие территории.



По номеру телефона оперштаба 8-924-456-04-99 можно будет подать заявку на отлов и уточнить интересующую информацию.



По адресу: СНТ «Металлист», ул. Медная, проезд 6, д. 1, (администрация СНТ) с 10:00 до 16:00 жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев. Отметим, при регистрации необходимо поставить микрочип животному. За эти процедуры нужно будет заплатить 355 рублей.



Вакцинировать и зарегистрировать домашних животных можно и в другие дни в ветеринарных кабинетах городской станции с 9:00 до 16.00 по двум адресам: ул. Зои Космодемьянской, д. 12, тел.: 43-79-71, ул. Родины, д. 11, тел.: 18-00-05.

