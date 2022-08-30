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В Бурятии отпразднуют юбилей Селенгинского пехотного полка

В Бурятии отпразднуют юбилей Селенгинского пехотного полка
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Селенгинского района
В Гусиноозёрске покажут интерактивный спектакль по истории полка

В Селенгинском районе Бурятии реализуется проект «От сохранения традиций к воспитанию молодёжи». В рамках проекта осенью состоится празднование 225-летия со дня основания Селенгинского 41-го пехотного полка.

Праздничные мероприятия пройдут 7 октября в селе Новоселенгинск. Будет проведена научно-практическая конференция, а также смотр строя и песен юнармейцев и кадетских классов.

На торжественной части парада (0+) состоится торжественный приём школьников в «Селенгинские гренадёры», пройдёт традиционный марш-парад, будет вручена районная премия «Селенгинский гренадёр». Также гостям праздника представят гала-концерт участников фестиваля «Минувших дней живая память» (6+).

29 ноября, в день формирования Селенгинского полка, в районном доме культуры «Шахтёр» состоится премьера интерактивного спектакля «Нас Слава предков окрыляет» (12+), во время которого граница «сцена – зрительный зал» будет стёрта, и зрители погрузятся в хронику событий обороны Севастополя, увидят сцены героизма солдат и офицеров Селенгинского пехотного полка в военной истории России, участие полка во многих других военных действиях русской армии. Также пройдёт премьера оды полку «Сэлгеэхэн Сэлэнгэмнай» (6+) в исполнении симфонического оркестра Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова, специально написанная композитором П.Н. Дамирановым к юбилею полка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
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