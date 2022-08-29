В Бурятии худрук театра отмечает 75-летний юбилей

29 августа художественному руководителю театра оперы и балета Владимиру Рылову исполняется 75 лет



Сегодня, 29 августа, в Бурятии празднует свой 75-летний юбилей дирижёр, пианист, композитор, концертмейстер, педагог, народный артист Бурятской АССР, лауреат государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки, художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета Владимир Алексеевич Рылов.



Как сообщает заведующая литературной частью БГАТОиБ Динара Трегубова, Владимир Рылов – потомственный петербуржец. Он родился в 1947 году в семье музыкантов. Образование получил в хоровом училище имени М.И. Глинки при Санкт-Петербургской певческой капелле и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.



После службы в Советской армии он был приглашён на должность художественного руководителя Русского народного оркестра имени В.В. Андреева Ленинградского комитета по телевидению и радиовещанию. Затем Владимир Рылов переходит на работу в театр Музыкальной комедии. В этот период он тесно сотрудничает с киностудией «‎‎Ленфильм». Известные телевизионные фильмы «Летучая мышь» (6+), «Труффальдино из Бергамо» (12+), «Трое в лодке, не считая собаки» (0+) и многие другие созданы при участии его и его оркестра.



В Пермский государственный академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского Владимир Рылов был приглашён в 1980 году. За постановку авторской двухвечерней редакции оперы С. Прокофьева «Война и мир» (12+) он был удостоен государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки. В этот же период дирижёр руководил симфоническими сезонами Пермской филармонии.



С 1984 по 1986 годы Владимир Рылов проходил стажировку в государственном академическом театре оперы и балета имени С.М. Кирова (Мариинский театр) под руководством народного артиста СССР Ю.Х. Темирканова. А 1986 году он становится главным дирижёром Бурятского академического театра оперы и балета, где организует подготовку к масштабным гастролям коллектива, приуроченным к 50-летию образования театра. Одновременно он возобновляет симфонические сезоны Бурятской филармонии, где помимо абонементных программ проводит фестивали современной музыки, способствует созданию новых сочинений бурятских композиторов. Под его руководством оркестр и солисты театра регулярно выезжали во многие районы республики. В 1989 году Владимиру Рылову было присвоено звание народного артиста Бурятской АССР.



Следующие два года он работает в Москве в качестве главного дирижёра Московского государственного театра балета СССР и художественного руководителя симфонического оркестра комитета по кинематографии. В конце 1992 года дирижёр возвращается в Санкт-Петербург, где получает приглашение на должность художественного руководителя театра Музыкальной комедии. Одновременно он создаёт «Палас-оркестр», призванный возродить традиции музицирования в петербургских дворцах, а также летние сезоны в Павловске.



С середины 1990-х годов Владимир Рылов много работает как гастролирующий дирижёр. В этот период проходят его многочисленные выступления в городах России, Европы и Азии. В 2001-2002 годах он снова приглашён в Бурятский государственный академический театр оперы и балета. Затем, в 2000-е годы он возглавляет театры Уфы, Самары, Волгограда. Для постановок в этих театрах он осуществляет не только музыкальные редакции опер, но и создаёт новые литературные либретто. Также Владимир Рылов известен и как композитор. Его перу принадлежит ряд сочинений для смешанного хора на стихи Н. Рубцова, Н. Заболоцкого, И. Тургенева и других.



С октября 2021 года он приглашается на должность художественного руководителя Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Уже в первые месяцы своего возвращения маэстро предстал перед зрителями в качестве дирижёра балетов и опер, представил свои постановочные проекты. В марте этого года с триумфом прошла премьера спектакля Владимира Рылова по опере Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» (12+). А в мае состоялся фестиваль классической и современной музыки «Возвращение‎» (6+)‎. На нём прозвучали шедевры отечественной музыки, а также впервые на сцене Бурятского театра оперы и балета хором театра под управлением главного хормейстера театра Валерия Волчанецкого были исполнены православные духовные песнопения на бурятском языке.



В июне с аншлагом прошла премьера первого бурятского рок-мюзикла «Бальжан Хатан» (6+). Также после пятилетнего перерыва были возобновлены гастроли театра в Иркутске. Кроме этого, под руководством Владимира Рылова театр взял курс на подготовку к празднованию 100-летнего юбилея Республики Бурятия.



Напомним, что 13 и 14 сентября на сцене Бурятского театра оперы и балета пройдут юбилейные концерты Владимира Рылова (6+).



