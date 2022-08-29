Ориентировщики Бурятии успешно выступили в Забайкалье

Общество, Фото: пресс-служба администрации Тарбагатайского района

От республики участвовали спортсмены Улан-Удэ, Селенгинского и Тарбагатайского районов



27 и 28 августа в Чите прошли чемпионат и первенство Забайкальского края по спортивному ориентированию, а также открытые соревнования «Кубок Федерации».



В соревнованиях принимали участие спортсмены из Бурятии. В первый день в кросс-спринте победителями и призёрами стали: Ольга Х. (Ж14 – третье место), Наталья Красикова (Ж40 – второе место), Татьяна Хлебодарова (Ж50 – первое место), Елена Маллаева (Ж50- второе место), Артём С. (М12 – второе место), Александр М. (М14 – третье место), Данил Д. (М16 – первое место), Степан С. (М18 – первое место).



Во второй день на соревнованиях в дисциплине «кросс-классика» отличились следующие спортсмены республики: Вероника П. (Ж14 – третье место), Алина Я. (Ж16 – третье место), Наталья Красикова (Ж40 – первое место), Татьяна Хлебодарова (Ж40 – второе место), Елена Маллаева (Ж50 – первое место), Артём С. (М12 – второе место), Александр М. (М14 – второе место), Степан С. (М18 – первое место).

