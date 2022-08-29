Фермеры со всей Бурятии представят горожанам разнообразную продукцию
С 9 по 10 сентября в Улан-Удэ второй раз пройдёт фермерский фестиваль «Своё». Фестиваль фермерских продуктов опять проведут на площади Советов с 10:00 до 20:00. Вход на мероприятие свободный.
- Буузы и сыры ручной работы, выпечка и мёд по семейным рецептам, орехи и перепелиные яйца, а также другие продукты от фермерских хозяйств республики, - сообщает об ассортименте ярмарки пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.
Напомним, что первый фестиваль «Своё» проходил в середине сентября прошлого года. Свою продукцию представили 76 фермеров из 18 районов республики.
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В Улан-Удэ возвращается фестиваль фермерских продуктов
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