В Бурятии прошёл турнир по баскетболу 3х3

Соревнования проводились среди любителей и профессионалов
27 августа в Улан-Удэ прошло закрытие летнего сезона по баскетболу 3х3. В уличном турнире для всех желающих приняло участие 27 команд, сообщают организаторы.
Команды были разделены на две группы по уровню игры. Места распределились следующим образом:
Лига «Развития»
Первое место - «Shishkovka City»
Второе место - «Рыбаки»
Третье место - «Триумф»
MVP - Овчаренко Иван
Лига «Pro»
Первое место - «Новоильинск-Про»
Второе место - «Оба-на»
Третье место - «Отростки спорта»
MVP - Зубакин Евгений
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