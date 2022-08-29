С 1 сентября поднимать флаги и слушать гимн России будут еженедельно
В школах Улан-Удэ активно устанавливают флагштоки
Житель Улан-Удэ поделился с «Байкал-Daily» фотографией флагштока с поднятым флагом России во дворе средней школы №51.
С 1 сентября 2022 года новая неделя в учебных заведениях будет начинаться с поднятия флага страны. Как ранее заявляла заместитель председателя комитета по образованию Любовь Цепкова, процедура поднятия флага будет индивидуальной в каждой из школ, есть только список рекомендаций, который обсуждается с руководством каждой школы.
Так, например, в школе №40 были установлены сразу два флагштока, руководство учебного заведения приняло решение поставить не только флаг России, но и Бурятии.
В школах Улан-Удэ устанавливают флаги России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С 1 сентября поднимать флаги и слушать гимн России будут еженедельно
Распоряжение подписал мэр Игорь Шутенков
Необходимо согласие от родителей
Мужчина долгое время отказывался возмещать ущерб
Победителем стали сотрудники УФСИН
Кот отравился угарным газом на пожаре
Суточный прирост больных снизился
Василёк до старости будет размером с котёнка
С начала года зарегистрировано более 300 возгораний
Женщина обратилась в прокуратуру
В дело вмешалась прокуратура
Потерпевший в итоге сам оказался на скамье подсудимых
По республике переменная облачность
Общество, 28.08.2022
Хищение произошло в торговом центре
Общество, 28.08.2022
Выезд стал очередным в рамках акции «Сохраним леса Байкала»