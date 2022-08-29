Мужчина долгое время отказывался возмещать ущерб
В Прибайкальском районе Бурятии объявили в розыск мужчину, уклонявшегося от возмещения ущерба лесному фонду за незаконную рубку деревьев. Сумма долга составила более 80 тысяч рублей.
Судебные приставы изначально не могли установить, где живёт должник. Поэтому приставу-исполнителю пришлось объявить его в розыск. В результате чего инспекторам удалось не только найти должника, но и взыскать с него всю сумму в полном объёме.
- На сегодняшний день взысканные денежные средства в размере 82 тысяч рублей перечислены на счёт республиканского агентства лесного хозяйства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Ранее на мужчину было возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лиственниц на территории Прибайкальского лесничества. Всего ему удалось срубить девять деревьев.
В Бурятии «чёрного» лесоруба заставили расплатиться за уничтоженные лиственницы
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