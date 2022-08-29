29 августа

28 августа

Популярное

В Улан-Удэ прошёл турнир по футбол среди силовиков

В Улан-Удэ прошёл турнир по футбол среди силовиков
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Победителем стали сотрудники УФСИН

В Улан-Удэ завершился республиканский турнир по футболу среди органов безопасности и правопорядка памяти майора внутренней службы Василия Балитхаева. Турнир прошёл под эгидой Бурятского республиканского отделения ОГО «ВФСО «Динамо».

Всего приняли участие шесть коллективов физической культуры спортивного общества «Динамо» из правоохранительных органов. Матчи проводились по круговой системе, в два тайма по 25 минут.

Первое место завоевала команда УФСИН по Бурятии. Второй стала сборная Росгвардии Бурятии. Бронза – у представителей Главного управления МЧС по республике.

Победителям и призёрам были вручены кубки, медали и грамоты.

Лучшим вратарём турнира стал военнослужащий управления Росгвардии старший лейтенант Алексей Маринин.

Республиканский турнир по футболу среди органов безопасности и правопорядка, посвящённый памяти ветерана-динамовца Василия Балитхаева, проводится ежегодно. 
спорт футбол

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ прошёл турнир по футбол среди силовиков
В Улан-Удэ прошёл турнир по футбол среди силовиков
Общество, 29.08.2022
Победителем стали сотрудники УФСИН
В Улан-Удэ росгвардеец спас кота, сделав ему массаж сердца
В Улан-Удэ росгвардеец спас кота, сделав ему массаж сердца
Общество, 29.08.2022
Кот отравился угарным газом на пожаре
Коронавирус в Бурятии «дал слабину»
Коронавирус в Бурятии «дал слабину»
Общество, 29.08.2022
Суточный прирост больных снизился
В Улан-Удэ ищут семью для карликового кота
В Улан-Удэ ищут семью для карликового кота
Общество, 29.08.2022
Василёк до старости будет размером с котёнка
Почти 90% лесных пожаров в Бурятии тушат в первые сутки
Почти 90% лесных пожаров в Бурятии тушат в первые сутки
Общество, 29.08.2022
С начала года зарегистрировано более 300 возгораний
Житель Бурятии, выгораживая преступника, солгал в суде
Житель Бурятии, выгораживая преступника, солгал в суде
Общество, 29.08.2022
Потерпевший в итоге сам оказался на скамье подсудимых
В Улан-Удэ днём до +19 градусов
В Улан-Удэ днём до +19 градусов
Общество, 29.08.2022
По республике переменная облачность
Жителя Бурятии оштрафовали за кражу двух зонтиков
Жителя Бурятии оштрафовали за кражу двух зонтиков
Общество, 28.08.2022
Хищение произошло в торговом центре
Волонтёры расчистили противопожарную полосу в Прибайкальском нацпарке
Волонтёры расчистили противопожарную полосу в Прибайкальском нацпарке
Общество, 28.08.2022
Выезд стал очередным в рамках акции «Сохраним леса Байкала»
В селе Бурятии открыли отремонтированный участок дороги
В селе Бурятии открыли отремонтированный участок дороги
Общество, 28.08.2022
Стоимость работ на этом объекте составила свыше 9,5 млн рублей
В Бурятии на охоте пропал мужчина
В Бурятии на охоте пропал мужчина
Общество, 28.08.2022
На место выезжали спасатели
Бурятский скульптор поработает над арт-проектом в Прибайкальском нацпарке
Бурятский скульптор поработает над арт-проектом в Прибайкальском нацпарке
Общество, 28.08.2022
Жигжит Баясхаланов создаст скульптуру из мрамора

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^