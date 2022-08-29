В Улан-Удэ прошёл турнир по футбол среди силовиков

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Победителем стали сотрудники УФСИН



В Улан-Удэ завершился республиканский турнир по футболу среди органов безопасности и правопорядка памяти майора внутренней службы Василия Балитхаева. Турнир прошёл под эгидой Бурятского республиканского отделения ОГО «ВФСО «Динамо».



Всего приняли участие шесть коллективов физической культуры спортивного общества «Динамо» из правоохранительных органов. Матчи проводились по круговой системе, в два тайма по 25 минут.



Первое место завоевала команда УФСИН по Бурятии. Второй стала сборная Росгвардии Бурятии. Бронза – у представителей Главного управления МЧС по республике.



Победителям и призёрам были вручены кубки, медали и грамоты.



Лучшим вратарём турнира стал военнослужащий управления Росгвардии старший лейтенант Алексей Маринин.



Республиканский турнир по футболу среди органов безопасности и правопорядка, посвящённый памяти ветерана-динамовца Василия Балитхаева, проводится ежегодно.

