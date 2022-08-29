Балдан Цыдыпов побывал в Иволгинском дацане
Герой России Балдан Цыдыпов посетил Иволгинский дацан в Бурятии, чтобы встретиться с Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым и получить благословение XII Пандито Хамбо-ламы Даши Доржи Этигэлова.
- Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев рассказал про дацаны Буддийской традиционной Сангхи России, структуру их установления, по какому принципу всё делалось и как сейчас живёт бурятский народ. Дал мудрые советы и наставление на жизненный путь, благословил и пообещал, что будет помогать советами в трудных жизненных ситуациях, если будет нужна помощь, - сообщает пресс-служба Сангхи.
В завершении беседы, Балдан Цыдыпов и Хамбо-лама обменялись подарками. После Герой России направился во дворец Даши Доржи Этигэлова, где поклонился и получил благословение от XII Пандито Хамбо-ламы.
Напомним, что 29 июня уроженцу села Урда-Ага Агинского Бурятского округа Балдану Цыдыпову вручили золотую звезду Героя России. Рискуя своей жизнью, он спас 150 сослуживцев.
Герой России получил благословление Хамбо-ламы Этигэлова
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Военнослужащая выиграла личное первенство «Воина мира»
Ей подарили сертификат на бесплатный пролёт по любому маршруту
Также состоялся молебен на «начало учения отроков»
Забайкальский экипаж стал чемпионом по танковому биатлону
Балдан Цыдыпов побывал в Иволгинском дацане
Роман Троценко стал призёром в забеге на 1500 метров
29 августа художественному руководителю театра оперы и балета Владимиру Рылову исполняется 75 лет
Спортсмены завоевали два «серебра»
Когда пациента доставили в больницу, вероятность летального исхода превышала 80%
В том числе будет действовать пропускной режим
Глаз, который из-за гноя не было видно, оказался цел
Улан-удэнцам рекомендуют слить остатки воды из системы заранее
Мусор неизвестные выбрасывают в Зверосовхозе
Можно будет поставить прививку от бешенства и вакцинировать питомцев
В эти дни считается благоприятным принимать водные процедуры и пить воду из аршанов