По Улан-Удэ проехал «Поэтический трамвай»

Общество, Фото: пресс-служба национальной библиотеки РБ

Жители столицы Бурятии приняли участие в акции «Книговорот»



26 августа в Улан-Удэ провели ежегодную социокультурную акцию «Книговорот-2022». В рамках акции в 10:30 на трамвайном маршруте №2 был организован «Поэтический трамвай». Пассажиры трамвая пополнили домашние библиотеки, услышали стихи знаменитых поэтов и выиграли сладкие призы.



Сотрудники национальной библиотеки Бурятии Евгения Мурзина, Дмитрий Кушеев и Эржин Соборова прочли стихи Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Намжила Нимбуева, Баира Дугарова. Также в «Поэтическом трамвае» действовал открытый микрофон, и даже водитель трамвая Татьяна Петровна порадовала пассажиров замечательными стихами. Кроме этого, все книги, подготовленные для буккроссинга читальным залом НБ РБ, отправились в личные библиотеки горожан.



Акция продолжилась вечером этого же дня во дворе нацбиблиотеки. Здесь прошёл книжный своп, где все желающие обменялись книгами, передали прочитанное следующему владельцу и пополнили домашние библиотеки. В течение всего вечера для гостей мероприятия звучали стихи, были исполнены музыкальные номера. А в помещении библиотеки состоялся детективный квест, победители которого получили ценный приз, сообщает пресс-служба НБ РБ.

