Роман Троценко стал призёром в забеге на 1500 метров
В завершающийся день всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов по лёгкой атлетике спортсмену из Бурятии Роману Троценко удалось завоевать серебряную медаль в забеге на 1500 метров. Спортсмен пробежал дистанцию за 3 минуты 40,27 секунды. Победа досталась Владимиру Никитину из Пермского края (3.37,16). Третье место занял Евгений Кунц из Алтайского края (3.40,63).
Спартакиада сильнейших стартовала 10 августа и завершится 2 октября. Это одно из крупнейших спортивных событий страны, которое охватывает сразу 39 видов спорта. Сборная Бурятии представлена в 8 видах спорта, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Легкоатлетическая часть спартакиады прошла с 25 по 28 августа в Челябинске и собрала более 400 спортсменов из 53 регионов России. Всего было разыграно 46 комплектов наград.
Бегун из Бурятии выиграл медаль спартакиады сильнейших
Общество, Фото:
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