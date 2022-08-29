Также состоялся молебен на «начало учения отроков»
28 августа верующие Бурятии отметили двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы. В канун праздника в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом было совершено всенощное бдение с литией.
- На полиелее, согласно церковной традиции, на средину храма была изнесена для поклонения верующим плащаница Божией Матери. Все присутствовавшие на богослужении имели возможность помолиться перед плащаницей, изображающей смертный одр Богоматери, а затем были помазаны освящённым елеем, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В самый день праздника Успения митрополит Иосиф провёл в Одигитриевском соборе божественную литургию. По окончании он совершил молебное пение на «начало учения отроков». На молебное пение в храм собрались дети и внуки духовенства и прихожан.
Кроме этого, в этот же день митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил молебное пение в строящемся Успенском кафедральном соборе. Всем детям в преддверии нового учебного года митрополит подарил книгу «Евангелие для детей».
Верующие Бурятии отметили Успение Пресвятой Богородицы
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