Верующие Бурятии отметили Успение Пресвятой Богородицы

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Также состоялся молебен на «начало учения отроков»



28 августа верующие Бурятии отметили двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы. В канун праздника в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом было совершено всенощное бдение с литией.



- На полиелее, согласно церковной традиции, на средину храма была изнесена для поклонения верующим плащаница Божией Матери. Все присутствовавшие на богослужении имели возможность помолиться перед плащаницей, изображающей смертный одр Богоматери, а затем были помазаны освящённым елеем, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



В самый день праздника Успения митрополит Иосиф провёл в Одигитриевском соборе божественную литургию. По окончании он совершил молебное пение на «начало учения отроков». На молебное пение в храм собрались дети и внуки духовенства и прихожан.



Кроме этого, в этот же день митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил молебное пение в строящемся Успенском кафедральном соборе. Всем детям в преддверии нового учебного года митрополит подарил книгу «Евангелие для детей».

