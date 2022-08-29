Жительница Иркутска стала 200000-м пассажиром «Авроры»

Общество, Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО

Ей подарили сертификат на бесплатный пролёт по любому маршруту



Единая дальневосточная авиакомпания перевезла двухсоттысячного пассажира в этом году. Им стала жительница Иркутска Юлия Лебедева, которая 28 августа рейсом HZ 4609 вылетела из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский.



Во время регистрации на рейс 200000-го пассажира торжественно поздравило руководство авиакомпании и подарило Юлии памятный сертификат на бесплатный пролёт по любому маршруту единой дальневосточной авиакомпании и модель самолёта «Авроры».



- Рейс из островной столицы в Петропавловск-Камчатский является одним из самых востребованных и популярных социально значимых рейсов и выполняется с 26 июля 2021 года. Согласно статистике авиакомпании, с начала выполнения рейса на данном направлении было перевезено 7 374 пассажира и выполнено 197 рейсов, - сообщает пресс-служба «Авроры».

