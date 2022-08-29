Военнослужащая выиграла личное первенство «Воина мира»
Военнослужащая по контракту одной из воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, – ефрейтор Марина Говор одержала победу в личном первенстве среди женщин в международном этапе конкурса «Воин мира-2022». Конкурс проводился в рамках международных армейских игр «АрМИ-2022» в Армении.
Церемония награждения победителей и призёров прошла в военно-спортивном лицее в городе Дилижан. По итогам первенства в общекомандном зачёте победу одержали военнослужащие из Казахстана. Сборная Вооружённых сил России стала второй. Сборная Белоруссии завоевала бронзовые медали.
Наградил победителей конкурса заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Помимо Марины Говор в международном этапе конкурса в составе сборной команды России за победу боролся ещё один представитель Забайкалья – лейтенант Анатолий Герасимов, занявший пятое место в личном первенстве среди мужчин.
Согласно программе конкурса военнослужащие состязались в три этапа: интеллектуальный («Эрудит»), военно-спортивный («Атлет»), военно-профессиональный («Ратник»). Также вне общего зачёта проходил литературно-художественный и танцевальный этап «Творчество», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Ефрейтор из Забайкалья победила в международном конкурсе
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