Церемония прошла в рамках Байкальского образовательного форума
В Улан-Удэ на площадке совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Бурятии, состоялась церемония награждения работников образования. Отличившихся в работе сотрудников чествовали в рамках Байкальского образовательного форума.
Ведомственная награда – почётное звание «Почётный работник сферы образования» – вручено начальнику управления образования Прибайкальского района Елене Сунгатовой.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, также благодарственные письма ведомства вручили:
- председателю комитета по образованию Татьяне Митрофановой за достойное представление республики на всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет»;
- зампреду МКУ «Комитет по социальной политике» администрации МО «Кижингинский район» - начальнику отдела образования Сэсэг Башенхаевой за высокие результаты в олимпиадном движении школьников Бурятии;
- начальнику МКУ «Селенгинское районное управление образованием» Евгении Антохоновой за проведение республиканского методического семинара «Организационные и содержательные аспекты деятельности Центров «Точка роста» и «IT-CUBE» Селенгинского района»;
- начальнику МКУ «Районное управление образования» МО «Кяхтинский район» Бимба-Даши Буянтуеву за большой вклад в развитие системы образования республики;
- начальнику МКУ «Комитет по образованию» АМО «Еравнинский район» Инессе Тышкеновой за большой вклад в развитие системы образования Бурятии;
- начальнику МУ «Курумканское районное управление образования» Василию Маланову за большой вклад в развитие системы образования республики.
В Бурятии наградили работников образования
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На нём будет размещена нужная информация для людей с ограниченными физическими возможностями
От республики участвовали спортсмены Улан-Удэ, Селенгинского и Тарбагатайского районов
Представитель Хоринского района успешно выступил на фестивале народных ремёсел
На фестивале будет представлена фермерская продукция, концертная программа, розыгрыш призов, мастер-классы и конкурс брендов
Церемония прошла в рамках Байкальского образовательного форума
Новый детсад рассчитан на 14 групп
Военнослужащая выиграла личное первенство «Воина мира»
Ей подарили сертификат на бесплатный пролёт по любому маршруту
Также состоялся молебен на «начало учения отроков»
Забайкальский экипаж стал чемпионом по танковому биатлону
Балдан Цыдыпов побывал в Иволгинском дацане
Роман Троценко стал призёром в забеге на 1500 метров
29 августа художественному руководителю театра оперы и балета Владимиру Рылову исполняется 75 лет
Спортсмены завоевали два «серебра»
Когда пациента доставили в больницу, вероятность летального исхода превышала 80%