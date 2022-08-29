Уроженец Агинского округа победил на Армейских международных играх

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Забайкальский экипаж стал чемпионом по танковому биатлону



Военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознамённой бригады, расположенной в городе Борзя Забайкальского края, победили в соревнованиях по танковому биатлону на Армейских международных играх.



В экипаж сборной вошли: командир танка старшина Дмитрий Бочкарёв, наводчик-оператор старший сержант Олег Орлов и механик-водитель сержант Сандан Санжиев – уроженец села Алханай Дульдургинского района Агинского Бурятского округа.



В финале с командой России сражались экипажи сборных Китая, Узбекистана и Белоруссии. Забайкальцы смогли поразить 23 из 24 мишеней и прийти к финишу с результатом 1 час 29 минут 36 секунд. Соревнования проходили на полигоне Алабино в Московской области.



В 2020 году команда в том же составе одержала победу в этих соревнованиях, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

