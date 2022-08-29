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Уроженец Агинского округа победил на Армейских международных играх

Уроженец Агинского округа победил на Армейских международных играх
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Забайкальский экипаж стал чемпионом по танковому биатлону

Военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознамённой бригады, расположенной в городе Борзя Забайкальского края, победили в соревнованиях по танковому биатлону на Армейских международных играх.

В экипаж сборной вошли: командир танка старшина Дмитрий Бочкарёв, наводчик-оператор старший сержант Олег Орлов и механик-водитель сержант Сандан Санжиев – уроженец села Алханай Дульдургинского района Агинского Бурятского округа.

В финале с командой России сражались экипажи сборных Китая, Узбекистана и Белоруссии. Забайкальцы смогли поразить 23 из 24 мишеней и прийти к финишу с результатом 1 час 29 минут 36 секунд. Соревнования проходили на полигоне Алабино в Московской области.

В 2020 году команда в том же составе одержала победу в этих соревнованиях, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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