Спортсмены завоевали два «серебра»
Сборная Бурятии по стрельбе из лука завоевала две серебряные медали всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, Бальжинима Цыремпилов и Виктория Будаева выиграли «серебро» в стрельбе из классического лука среди смешанных команд.
В этой же дисциплине в командном соревновании серебряными призёрами спартакиады стали Эрдэм Ирдынеев, Бальжинима Цыремпилов и Эрдэм Цыдыпов.
Лучники Бурятии стали призёрами спартакиады сильнейших
Общество, Фото:
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