Лучники Бурятии стали призёрами спартакиады сильнейших

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены завоевали два «серебра»



Сборная Бурятии по стрельбе из лука завоевала две серебряные медали всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, Бальжинима Цыремпилов и Виктория Будаева выиграли «серебро» в стрельбе из классического лука среди смешанных команд.



В этой же дисциплине в командном соревновании серебряными призёрами спартакиады стали Эрдэм Ирдынеев, Бальжинима Цыремпилов и Эрдэм Цыдыпов.

