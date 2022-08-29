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В Бурятии многодетной матери с ошибкой рассчитали срок выхода на пенсию

В Бурятии многодетной матери с ошибкой рассчитали срок выхода на пенсию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина обратилась в прокуратуру

Жительница Улан-Удэ обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её пенсионных прав.

Установлено, что заявительнице, являющейся многодетной матерью, достигшей 50-летнего возраста и имеющей стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, пенсионным органом неверно рассчитана дата начала выплаты пенсии. Это повлекло её позднее назначение.

Прокурор района обратился в суд с иском к пенсионному органу о признании права многодетной матери на назначение трудовой пенсии с более раннего срока, обязании ответчика произвести выплату пенсии с даты возникновения права.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Бурятии требования прокурора удовлетворены.

Решение суда исполнено, заявительнице осуществлена выплата пенсии в размере 86 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

прокуратура

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