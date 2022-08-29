В Бурятии многодетной матери с ошибкой рассчитали срок выхода на пенсию

Женщина обратилась в прокуратуру
Жительница Улан-Удэ обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её пенсионных прав.
Установлено, что заявительнице, являющейся многодетной матерью, достигшей 50-летнего возраста и имеющей стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, пенсионным органом неверно рассчитана дата начала выплаты пенсии. Это повлекло её позднее назначение.
Прокурор района обратился в суд с иском к пенсионному органу о признании права многодетной матери на назначение трудовой пенсии с более раннего срока, обязании ответчика произвести выплату пенсии с даты возникновения права.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Бурятии требования прокурора удовлетворены.
Решение суда исполнено, заявительнице осуществлена выплата пенсии в размере 86 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
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