В Бурятии многодетной матери с ошибкой рассчитали срок выхода на пенсию

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина обратилась в прокуратуру



Жительница Улан-Удэ обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её пенсионных прав.



Установлено, что заявительнице, являющейся многодетной матерью, достигшей 50-летнего возраста и имеющей стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, пенсионным органом неверно рассчитана дата начала выплаты пенсии. Это повлекло её позднее назначение.



Прокурор района обратился в суд с иском к пенсионному органу о признании права многодетной матери на назначение трудовой пенсии с более раннего срока, обязании ответчика произвести выплату пенсии с даты возникновения права.



Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Бурятии требования прокурора удовлетворены.



Решение суда исполнено, заявительнице осуществлена выплата пенсии в размере 86 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.



