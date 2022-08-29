В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура Хоринского района Бурятии выявила нарушение закона при распоряжении средствами материнского капитала.
Установлено, что местная жительница в 2021 году на средства материнского (семейного) капитала приобрела жильё. Однако женщина не исполнила обязательство по его оформлению в собственность детей.
- В связи с этим прокурор района в суд направил исковое заявление о возложении на родителя обязанности оформить жилое помещение в общую собственность с определением размера долей на несовершеннолетних. Хоринский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Решение суда вступило в законную силу.
Жительница Бурятии не оформила детей в долю на жильё по маткапиталу
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