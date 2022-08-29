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Житель Бурятии, выгораживая преступника, солгал в суде

Житель Бурятии, выгораживая преступника, солгал в суде
Общество,  Фото:pexels.com
Потерпевший в итоге сам оказался на скамье подсудимых

Житель села Аргада Курумканского района Бурятии признан виновным в даче ложных показаний.

Мужчина являлся потерпевшим по уголовному делу. В ходе предварительного следствия и на суде он был предупреждён об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Несмотря на это, желая помочь избежать уголовной ответственности обвиняемому, сельчанин изменил показания, которые давал в ходе следствия. Он дал заведомо ложные сведения о непричастности подсудимого к совершению тяжкого преступления, обвинив двух других лиц в содеянном.

- Баргузинский районный суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура

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