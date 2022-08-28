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Жителя Бурятии оштрафовали за кражу двух зонтиков

Жителя Бурятии оштрафовали за кражу двух зонтиков
Общество,  Фото:pixabay.com
Хищение произошло в торговом центре

Суд рассмотрел материалы дела в отношении мужчины, привлекаемого к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение чужого имущества».

В августе 2022 года житель Закаменского района, находясь в торговом центре, совершил мелкое хищение двух зонтов, причинив тем самым материальный ущерб потерпевшей в 1500 рублей.

Мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Судом он признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в 3000 рублей, сообщили в районном суде. 
суд

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