Хищение произошло в торговом центре
Суд рассмотрел материалы дела в отношении мужчины, привлекаемого к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение чужого имущества».
В августе 2022 года житель Закаменского района, находясь в торговом центре, совершил мелкое хищение двух зонтов, причинив тем самым материальный ущерб потерпевшей в 1500 рублей.
Мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
Судом он признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в 3000 рублей, сообщили в районном суде.
Жителя Бурятии оштрафовали за кражу двух зонтиков
Общество, Фото:
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