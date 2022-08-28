Жителя Бурятии оштрафовали за кражу двух зонтиков

Хищение произошло в торговом центре



Суд рассмотрел материалы дела в отношении мужчины, привлекаемого к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение чужого имущества».



В августе 2022 года житель Закаменского района, находясь в торговом центре, совершил мелкое хищение двух зонтов, причинив тем самым материальный ущерб потерпевшей в 1500 рублей.



Мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся.



Судом он признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в 3000 рублей, сообщили в районном суде.

