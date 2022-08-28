Волонтёры расчистили противопожарную полосу от валежника в Прибайкальском нацпарке

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Выезд стал очередным в рамках акции «Сохраним леса Байкала»



Вклад в безопасность жителей посёлка Порт Байкал и лесов Прибайкальского национального парка накануне внесли три десятка добровольцев: они расчистили ранее созданную противопожарную полосу от валежника и хвороста, выкосили траву на одном из сложных по рельефу склонов. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Этот выезд стал очередным в рамках акции «Сохраним леса Байкала». Главная задача акции – организация и обеспечение защиты лесов от пожаров, охрана уникальных природных комплексов на фоне растущего туристического потока в Прибайкальский национальный парк.



Благодарность участникам выезда - за проявленную активную гражданскую позицию, - выразил директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов, а его заместитель по лесохозяйственной деятельности Сергей Кочнев сказал:



«27 августа 2022 года, в течение дня, участниками акции «Сохраним леса Байкала» было расчищено 800 метров противопожарной полосы – от валежника, высохшей травы и кустарника. Это обеспечит защиту от возможного перехода огня между лесом национального парка и территорией посёлка. Для непростой местности, в которой расположены заповедные земли и жилые дома, инфраструктурные объекты, это существенный фактор безопасности. Спасибо за внесённый вклад всем, кто решил посвятить свой выходной день и массу сил общей, жизненно важной задаче и заботе о будущем заповедной байкальской земли и людей, здесь проживающих».

