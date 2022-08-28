В селе Бурятии открыли отремонтированный участок дороги

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Стоимость работ на этом объекте составила свыше 9,5 млн рублей



В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в селе Верхняя Иволга отремонтирован участок автомобильной дороги. 27 августа состоялось открытие участка с участием главы Бурятии Алексея Цыденова.



Первыми качество дорожного полотна оценили маленькие велосипедисты, которые проехали первую стометровку. Глава Бурятии напомнил детям о важности соблюдения правил дорожного движения и безопасности на дороге.



- По всей республике мы ремонтируем порядка 300 км дорог в год. И идём не только по региональным, но и местным дорогам. С прошлого года начали дополнительно помогать районам содержать их. Также мы вошли в 5-летнюю программу работ, ремонта и реконструкции дорог по всей России, которую утвердил Владимир Владимирович Путин. Наши дороги вошли в опорную сеть – это дополнительное финансирование, дополнительные работы по приведению их в соответствие, - рассказал Алексей Цыденов.



Как сообщили в правительстве республики, стоимость работ на этом объекте составила свыше 9,5 млн рублей.



В минтрансе Бурятии отметили, что объекты для ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выбираются с учётом их социальной значимости.



- Ремонт участка дороги в селе Верхняя Иволга обеспечил комфортный подъезд к сельскому дому культуры, Верхне-Иволгинской школе и детскому саду «Булжамуур». В целом в Иволгинском районе в этом году приведут в нормативное состояние более 2 километров местных дорог. Помимо Верхней Иволги, отремонтируют улицы в Нижней Иволге и улусе Хойтобэе, -рассказал Сергей Белоколодов, замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

