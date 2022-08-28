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Забайкалец предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух человек

Забайкалец предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух человек
Общество,  Фото:pexels.com
Преступление произошло в 2007 году

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Борзинского района, главы крупного крестьянско-фермерского хозяйства. Он обвиняется в убийстве двух человек, совершённом группой лиц по предварительному сговору и сопряжённом с разбоем.

По версии следствия, в 2007 году в Борзинском районе обвиняемый вместе с тремя соучастниками совершил убийство двух человек, сопряжённое с разбоем.

Обвиняемый владел торговой базой, с который в апреле 2007 года был похищен сейф с крупной суммой денег и документами. Заподозрив одного из жителей Борзинского района в краже, обвиняемый решил с помощью своих знакомых, имеющих преступный опыт, совершить разбойное нападение на дом предполагаемого похитителя сейфа. В ходе нападения мужчина и его гражданская супруга были убиты, однако сейф найден не был.

После обвиняемый обратился к своим братьям с просьбой уничтожить тела убитых мужчины и женщины.

— Это преступление долгое время оставалось нераскрытым, оба убитых числились пропавшими без вести. В ходе совместной кропотливой работы следователей первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР и оперативников 6 отдела управления уголовного розыска регионального УМВД были установлены все обстоятельства совершённого преступления, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Следователи провели большой объём следственных действий с целью сбора необходимых доказательств. Проведены судебные экспертизы, проведены допросы фигурантов. Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Ранее уголовное дело в отношении одного из соучастников обвиняемого направлено в суд. Уголовное дело в отношении третьего соучастника прекращено в связи со смертью.
суд следователи

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