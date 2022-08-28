Это детская площадка и универсальная спортивная площадка
В субботу, 27 августа, глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел новые объекты благоустройства в селе Тапхар Иволгинского района. В рамках целевой поездки он посетил дворы села, в которых создана детская площадка и универсальная спортивная площадка в рамках проекта «1000 дворов» и федерального проекта «Спорт - норма жизни».
Детская площадка типа «Медиум» разделена на три зоны: игровая зона, зона для занятий спортом, зона отдыха, на которой установлены трибуна и сцена, зона покрыта резиновой крошкой. Стоимость строительства площадки составила 7 млн рублей.
- У детишек появились удобные, красивые, интересные площадки. Пусть они больше времени проводят на свежем воздухе, играют, общаются друг с другом, меньше сидят дома за гаджетами и занимаются физкультурой и спортом. Ведь у них есть достойные примеры для подражания – спортсмены Иволгинского района, которых мы сегодня отметили. Только в рамках проекта «1000 дворов» по всей республике создается 247 дворов», - рассказал Алексей Цыденов.
На открытии площадки присутствовала гордость района и республики - победительница первенства мира 2022 года по тайскому боксу среди девочек в весовой категории до 32 кг. Анастасия Б. Она привезла медаль международных соревнований из Малайзии.
В соседнем дворе создана спортивная площадка для занятий волейболом, баскетболом и футболом. Она ограждена, и предусмотрено освещение. Здесь уже тренируются не только дети со всего села, но и профессиональные команды. Площадку оценили игроки женской сборной Иволгинского района по волейболу, призёры XIII Всероссийских летних спортивных игр в Омске и победители Кубка России по мини-волейболу в Сочи Краснодарского края, сообщили в правительстве Бурятии.
В Иволгинском районе Бурятии открыли две новые площадки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 28.08.2022
Это детская площадка и универсальная спортивная площадка
Общество, 28.08.2022
Местами по Бурятии кратковременные дожди, грозы
Приём будут вести участковый врач-терапевт, участковый врач-педиатр и фельдшер
Мужчина ранее неоднократно судим
Также мужчина прихватил чужой телефон
Поручение о проверке дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Твёрдые коммунальные отходы собраны в рекреационных местах
Назначены судебно-медицинские экспертизы
Два массовых шествия, глобальная реконструкция дамбы, парад невест и многое другое в подборке Сергея Тарасенко
Пожилая женщина ушла из дома для сбора дикоросов
Преступление произошло в прошлом году
Новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано
Возбуждено уголовное дело
Рейд прошёл в сотых кварталах
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима