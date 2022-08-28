В Иволгинском районе Бурятии открыли две новые площадки

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Это детская площадка и универсальная спортивная площадка



В субботу, 27 августа, глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел новые объекты благоустройства в селе Тапхар Иволгинского района. В рамках целевой поездки он посетил дворы села, в которых создана детская площадка и универсальная спортивная площадка в рамках проекта «1000 дворов» и федерального проекта «Спорт - норма жизни».



Детская площадка типа «Медиум» разделена на три зоны: игровая зона, зона для занятий спортом, зона отдыха, на которой установлены трибуна и сцена, зона покрыта резиновой крошкой. Стоимость строительства площадки составила 7 млн рублей.



- У детишек появились удобные, красивые, интересные площадки. Пусть они больше времени проводят на свежем воздухе, играют, общаются друг с другом, меньше сидят дома за гаджетами и занимаются физкультурой и спортом. Ведь у них есть достойные примеры для подражания – спортсмены Иволгинского района, которых мы сегодня отметили. Только в рамках проекта «1000 дворов» по всей республике создается 247 дворов», - рассказал Алексей Цыденов.



На открытии площадки присутствовала гордость района и республики - победительница первенства мира 2022 года по тайскому боксу среди девочек в весовой категории до 32 кг. Анастасия Б. Она привезла медаль международных соревнований из Малайзии.



В соседнем дворе создана спортивная площадка для занятий волейболом, баскетболом и футболом. Она ограждена, и предусмотрено освещение. Здесь уже тренируются не только дети со всего села, но и профессиональные команды. Площадку оценили игроки женской сборной Иволгинского района по волейболу, призёры XIII Всероссийских летних спортивных игр в Омске и победители Кубка России по мини-волейболу в Сочи Краснодарского края, сообщили в правительстве Бурятии.

