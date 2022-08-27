В Иволгинском районе Бурятии открылась третья амбулатория за полгода

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Приём будут вести участковый врач-терапевт, участковый врач-педиатр и фельдшер



В субботу, 27 августа, в рамках целевой поездки в Иволгинский район глава Бурятии Алексей Цыденов оценил новую амбулаторию вместе с жителями села Гурульба. На торжественном открытии амбулатории присутствовали старожилы села и весь медицинский персонал. Это уже третья новая амбулатория, которая открывается в районе за последние полгода.



Амбулаторию площадью более 300 кв. м. построили в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, которую инициировал президент России Владимир Путин. На создание медицинского учреждения, оснащённого по современным стандартам, направлено 25,9 млн рублей.



- Село большое, вместе с ДНТ и СНТ почти 18 тысяч человек здесь живёт, нужно инфраструктуру развивать. Большой объём работы требуется в этом направлении. Но, видите, есть поддержка президента, и она выражается в новых школах, детских садах, медицинских учреждениях, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Я здесь работала много лет, многое видела, все важные события переживала вместе с Гурульбой. Как же приятно видеть, как село меняется. За такое короткое время здесь появилась огромная школа, детский сад, и вот амбулатория. Всё рядом, глаз радует. Это уже седьмое здание для нашей амбулатории, всё начиналось с маленького старого домика. Наконец, у наших медиков появилась такая замечательная амбулатория, - рассказала ветеран образования, жительница села Гурульба Раиса Кузнецова.



В амбулатории предусмотрены кабинет терапевта, кабинет педиатра, прививочный и процедурный кабинеты, кабинет дневного стационара, кабинет акушерки, кабинет неотложной помощи, физиокабинет.



- Я работаю здесь с 2019 года. С этого времени мы ждали открытия. Раньше был фельдшер и врач общей практики, сейчас педиатр и терапевт, то есть расширяются возможности. Внутри, конечно, полное оснащение современным требованиям, новым оборудованием: новый электрокардиограф, аппарат для измерения внутриглазного давления, портативный аппарат для измерения сахара, холестерина, все тонометры новые, - рассказала заведующая амбулаторией Ольга Булгутова.



Приём будут вести участковый врач-терапевт, участковый врач-педиатр и фельдшер. Состав среднего медицинского персонала укомплектован на 100%. Амбулатория обслуживает более 4200 человек прикреплённого населения, сообщили в правительстве Бурятии.

