Твёрдые коммунальные отходы собраны в рекреационных местах
24 августа в нацпарке «Тункинский» был проведён очередной экологический десант, был собран мусор, оставленный после себя отдыхающими.
- Твёрдые коммунальные отходы собраны в рекреационных местах, в том числе это культовое место Нугайн таабай, Ханский курган, место отдыха Улан-Горхон. В рамках экологической акции проведён сбор отходов и по берегу реки Иркут в местности «Никольский мыс», пройдено более 2 км, а также в окрестностях Сагаан-Нурского бора на площади более 1,5 га, - сообщают в нацпарке.
Также ребята произвели уборку на памятнике природы «Шандагатайский вулкан», который в последнее время пользуется популярностью среди туристов. Всего было собрано 8 кубов бытовых отходов.
В нацпарке Бурятии провели очередной экологический десант
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