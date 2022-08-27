Читинец украл у знакомой овощи и деньги

Мужчина ранее неоднократно судим



В полицию в Чите обратилась 46-летняя жительница посёлка Осетровка и сообщила о краже 15 тысяч рублей.



Позже задержали предполагаемого подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый знакомый потерпевшей. Выяснилось, что мужчина на протяжении длительного периода оказывал помощь заявительнице по огороду. Он был в квартире и знал, где хранятся деньги. Когда из сумки хозяйки пропали 10 тысяч рублей, она предположила, что их украл знакомый, и потребовала вернуть, на что мужчина ответил, что ничего не брал, деньги она сама потеряла. Придя в очередной раз помочь по огороду, мужчина, убедившись, что за ним никто не наблюдает, решил похитить деньги. В этот момент зашла потерпевшая и увидела, как злоумышленник достаёт средства.



Подозреваемый скрылся. Позже женщина обнаружила, что он забрал овощи с огорода.



Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» и части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Мужчина помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

