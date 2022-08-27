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Читинец украл у знакомой овощи и деньги

Читинец украл у знакомой овощи и деньги
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина ранее неоднократно судим

В полицию в Чите обратилась 46-летняя жительница посёлка Осетровка и сообщила о краже 15 тысяч рублей.

Позже задержали предполагаемого подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый знакомый потерпевшей. Выяснилось, что мужчина на протяжении длительного периода оказывал помощь заявительнице по огороду. Он был в квартире и знал, где хранятся деньги. Когда из сумки хозяйки пропали 10 тысяч рублей, она предположила, что их украл знакомый, и потребовала вернуть, на что мужчина ответил, что ничего не брал, деньги она сама потеряла. Придя в очередной раз помочь по огороду, мужчина, убедившись, что за ним никто не наблюдает, решил похитить деньги. В этот момент зашла потерпевшая и увидела, как злоумышленник достаёт средства.

Подозреваемый скрылся. Позже женщина обнаружила, что он забрал овощи с огорода.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» и части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Мужчина помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража

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