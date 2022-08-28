Местами по Бурятии кратковременные дожди, грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 августа по республике облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туманы. Ветер восточный ночью слабый, днём с переходом на северо-западный 5-10, при грозах до 15-17 м/с. Температура ночью +6, +11, местами до +1, по юго-западу и северу при прояснении до -2, днём +19, +24, местами +13, +18.
В Улан-Удэ утром и днём дождь. Ветер ночью восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +8, +10, днём +19, +21.
В Улан-Удэ днём до +21 градуса
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