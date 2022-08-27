27 августа

26 августа

Популярное

В Братске после смерти беременной женщины возбудили дело

В Братске после смерти беременной женщины возбудили дело
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Назначены судебно-медицинские экспертизы

В Братске возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, 23 августа сожитель беременной 22-летней женщины в связи с её жалобами на повышение температуры тела и затруднённое дыхание вызвал бригаду скорой помощи. Врачи, осмотрев больную, ввели ей внутривенно препарат, после чего она потеряла сознание. Проведённые медиками реанимационные мероприятия положительного результата не принесли. Женщина скончалась.

- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе осмотра места происшествия изъята медицинская документация потерпевшей, карта вызова скорой помощи, требование о выданных лекарственных препаратах, аудиозаписи вызовов, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается. 
скорая помощь беременные уголовное дело

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В нацпарке Бурятии провели очередной экологический десант
В нацпарке Бурятии провели очередной экологический десант
Общество, 27.08.2022
Твёрдые коммунальные отходы собраны в рекреационных местах
В Братске после смерти беременной женщины возбудили дело
В Братске после смерти беременной женщины возбудили дело
Общество, 27.08.2022
Назначены судебно-медицинские экспертизы
Прогулки по Улан-Удэ. Август 2022
Прогулки по Улан-Удэ. Август 2022
Общество, 27.08.2022
Два массовых шествия, глобальная реконструкция дамбы, парад невест и многое другое в подборке Сергея Тарасенко

В Бурятии ищут пропавшую в лесу пенсионерку
В Бурятии ищут пропавшую в лесу пенсионерку
Общество, 27.08.2022
Пожилая женщина ушла из дома для сбора дикоросов
Трое жителей Иркутской области убили мужчину
Трое жителей Иркутской области убили мужчину
Общество, 27.08.2022
Преступление произошло в прошлом году
В Бурятии возник лесной пожар из-за повреждения ЛЭП
В Бурятии возник лесной пожар из-за повреждения ЛЭП
Общество, 27.08.2022
Новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано
Житель Бурятии убил приятеля, не вытерпев оскорблений
Житель Бурятии убил приятеля, не вытерпев оскорблений
Общество, 27.08.2022
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Осенью в Бурятии продолжат разыгрывать кубок по ориентированию
Осенью в Бурятии продолжат разыгрывать кубок по ориентированию
Общество, 27.08.2022
Следующий этап пройдёт в Иволгинском районе
В Бурятии присудят стипендии в сфере литературы и искусства
В Бурятии присудят стипендии в сфере литературы и искусства
Общество, 27.08.2022
Документы на соискание будут принимать по 27 сентября
В Бурятии до +25 градусов
В Бурятии до +25 градусов
Общество, 27.08.2022
Местами ожидаются кратковременные дожди
В Бурятии выступят рок-группа «СерьГа» и Джанго
В Бурятии выступят рок-группа «СерьГа» и Джанго
Общество, 26.08.2022
Улан-Удэ и Гусиноозёрск принимают музыкальный фестиваль «Русское лето»
В Забайкалье приглашают на фестиваль «VeloFest»
В Забайкалье приглашают на фестиваль «VeloFest»
Общество, 26.08.2022
Соревноваться в велогонках будут как профессионалы, так и любители
Байкальский кинофестиваль впервые пройдёт на 12 площадках
Байкальский кинофестиваль впервые пройдёт на 12 площадках
Общество, 26.08.2022
Часть программы покажут в кинозалах Якутии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^