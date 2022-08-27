Назначены судебно-медицинские экспертизы
В Братске возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
По версии следствия, 23 августа сожитель беременной 22-летней женщины в связи с её жалобами на повышение температуры тела и затруднённое дыхание вызвал бригаду скорой помощи. Врачи, осмотрев больную, ввели ей внутривенно препарат, после чего она потеряла сознание. Проведённые медиками реанимационные мероприятия положительного результата не принесли. Женщина скончалась.
- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе осмотра места происшествия изъята медицинская документация потерпевшей, карта вызова скорой помощи, требование о выданных лекарственных препаратах, аудиозаписи вызовов, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.
В Братске после смерти беременной женщины возбудили дело
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