В Братске после смерти беременной женщины возбудили дело

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Назначены судебно-медицинские экспертизы



В Братске возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».



По версии следствия, 23 августа сожитель беременной 22-летней женщины в связи с её жалобами на повышение температуры тела и затруднённое дыхание вызвал бригаду скорой помощи. Врачи, осмотрев больную, ввели ей внутривенно препарат, после чего она потеряла сознание. Проведённые медиками реанимационные мероприятия положительного результата не принесли. Женщина скончалась.



- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе осмотра места происшествия изъята медицинская документация потерпевшей, карта вызова скорой помощи, требование о выданных лекарственных препаратах, аудиозаписи вызовов, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

