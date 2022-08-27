В Бурятии возник лесной пожар из-за повреждения ЛЭП

Новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано



За прошедшие сутки возник лесной пожар в Джидинском районе. Он произошёл из-за повреждения линии электропередач. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении работали 8 человек из числа лесной охраны и привлечённых. Задействовано 2 лесопожарные машины. В первые часы пожар ликвидирован на площади 0,12 га.



На утро 27 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



В республике действует особый противопожарный режим. Лесники определили список мест отдыха и сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима. Соблюдайте правила пожарной безопасности.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

