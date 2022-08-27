Новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано
За прошедшие сутки возник лесной пожар в Джидинском районе. Он произошёл из-за повреждения линии электропередач. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работали 8 человек из числа лесной охраны и привлечённых. Задействовано 2 лесопожарные машины. В первые часы пожар ликвидирован на площади 0,12 га.
На утро 27 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
В республике действует особый противопожарный режим. Лесники определили список мест отдыха и сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима. Соблюдайте правила пожарной безопасности.
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии возник лесной пожар из-за повреждения ЛЭП
Общество, Фото:
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