В Улан-Удэ во время рейда по собакам обследовали 9 школ



Перед началом нового учебного года, 25 августа, в 100-х кварталах мобильные группы обследовали территории девяти школ на наличие безнадзорных животных. «Также проверили целостность ограждений учебных заведений, чтобы пресечь проникновение бродячих собак, отработали пути следования учащихся к школам, отловили безнадзорных собак, либо находящихся на самовыгуле», - сообщают в мэрии Улан-Удэ.



– Сейчас основной упор на отработку учебных заведений и путей следования к ним. Также работаем по прилегающему частному сектору для профилактики и пресечения правонарушений, связанных с нарушением регистрации и правил выгула. Обеспечение безопасности учащихся считаем главной задачей, – сообщил консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.



Сотрудники Комитета по образованию и Комитета по социальной и молодёжной политике провели профилактические беседы с руководителями и преподавателями школ. Они рассказали о важности соблюдения норм по вывозу отходов, чтобы не создавать кормовую базу для собак и т.д.



Всего в течение дня тремя мобильными группами пройдено 215 дворов, выписано 17 требований о явке, составлено четыре протокола, отловлено девять особей. Ещё шесть поймали в других микрорайонах по обращениям горожан.



Рейды идут по общегородскому плану мероприятий по профилактике нападений животных без владельцев.

