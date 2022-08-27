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В Улан-Удэ во время рейда по собакам обследовали 9 школ

В Улан-Удэ во время рейда по собакам обследовали 9 школ
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Улан-Удэ
Рейд прошёл в сотых кварталах

Перед началом нового учебного года, 25 августа, в 100-х кварталах мобильные группы обследовали территории девяти школ на наличие безнадзорных животных. «Также проверили целостность ограждений учебных заведений, чтобы пресечь проникновение бродячих собак, отработали пути следования учащихся к школам, отловили безнадзорных собак, либо находящихся на самовыгуле», - сообщают в мэрии Улан-Удэ.

– Сейчас основной упор на отработку учебных заведений и путей следования к ним. Также работаем по прилегающему частному сектору для профилактики и пресечения правонарушений, связанных с нарушением регистрации и правил выгула. Обеспечение безопасности учащихся считаем главной задачей, – сообщил консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Сотрудники Комитета по образованию и Комитета по социальной и молодёжной политике провели профилактические беседы с руководителями и преподавателями школ. Они рассказали о важности соблюдения норм по вывозу отходов, чтобы не создавать кормовую базу для собак и т.д.

Всего в течение дня тремя мобильными группами пройдено 215 дворов, выписано 17 требований о явке, составлено четыре протокола, отловлено девять особей. Ещё шесть поймали в других микрорайонах по обращениям горожан.

Рейды идут по общегородскому плану мероприятий по профилактике нападений животных без владельцев.
рейд бездомные животные

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