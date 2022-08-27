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В Бурятии до +25 градусов

В Бурятии до +25 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами ожидаются кратковременные дожди

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 августа по республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер переменный 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +20,+25, местами +13,+18.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём +22,+24.
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