Местами ожидаются кратковременные дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 августа по республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер переменный 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +20,+25, местами +13,+18.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём +22,+24.
В Бурятии до +25 градусов
Общество, Фото:
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