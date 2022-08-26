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В Улан-Удэ приедет театр кукол Сергея Образцова

В Улан-Удэ приедет театр кукол Сергея Образцова
Общество,  Фото:скриншот
Площадками для показа спектаклей станут «Ульгэр» и Бурдрам

В Улан-Удэ приедет государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова в рамках программы «Большие гастроли». С 25 по 28 сентября театр представит четыре спектакля: «Я – Сергей Образцов» (12+), «Чиполлино» (6+), «Необыкновенный концерт» (12+) и сказку «Али-Баба и 40 разбойников» (6+).

Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, в гастролях принимают участие лауреат премии «Золотая Маска» Евгений Цыганов, заслуженная артистка РФ Екатерина Образцова и народный артист РФ Федор Виолин.

Спектакль «Я – Сергей Образцов» (12+) состоится 25 сентября в Бурятском драматическом имени Х. Намсараева. Он поставлен по книгам С.В. Образцова и воспоминаниям современников. В главной роли – лауреат премии «Золотая Маска» Евгений Цыганов.

Затем 26 и 28 сентября в театре «Ульгэр» зрители увидят постановку режиссёра Бориса Константинова и художника Виктора Платонова «Али- Баба и 40 разбойников» (6+). 27 сентября в Бурдраме покажут спектакль «Чиполлино» (6+) по сказке Джанни Родари.

28 сентября в Буряад театре представят знаменитый «Необыкновенный концерт» (12+) – комическое кукольное ревю, в котором куклы пародируют артистов самых разнообразных жанров: тут певцы и певицы, танцоры и музыканты, цирковые дрессировщики и фокусники.

- Наконец-то «Ульгэр» дорастает до самого известного в мире театра кукол имени С.В. Образцова. В 50-60-е годы не было такой возможности увидеть спектакли театра Сергея Владимировича, потому что они часто находились заграницей и объездили многократно весь земной шар. А сейчас единственный федеральный театр кукол едет с гастролями в Бурятию, – заявил художественный руководитель театра кукол «Ульгэр» Эрдэни Жалцанов.
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