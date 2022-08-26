В Чите отпразднуют День шахтёра

Праздничные мероприятия проведут в посёлке Восточном



27 августа в столице Забайкалья будет отмечаться День шахтёра. В этом году праздник посвящён сразу нескольким значимым датам: 300-летию угольной промышленности РФ, 115-летию Черновских копей, 95-летию Черновского РМЗ, 75-летию празднования Дня шахтёра и 40-летию угольного разреза «Восточный».



В этот день состоятся праздничные мероприятия в посёлке Восточном. В связи с этим в Чите будет перекрыто движение транспорта по следующим адресам:

- с 6:00 до 8:00 - ул. 40 лет Октября (от ул. Н. Губина до ул. Майская);

- с 8:00 до 17:30 - ул. 40 лет Октября (от ул. Н. Губина до ул. Мира);

- с 8:00 до 17:30 - ул. Майская (от ул. Маяковского до ул. Иркутская).



С 11:00 до 12:00 на площадке КДЦ «Мир» пройдёт музыкальная программа муниципального духового оркестра. Также до 17:00 там будет работать музей под открытым небом и выставка картин юных художников.



Далее мероприятия продолжатся на концертной площадке, расположенной на улице 40 лет Октября. Там в 12:00 состоится торжественное открытие мероприятия, награждение, праздничный концерт «С Днём шахтёра, земляки!». Кроме этого, с 11:00 здесь будут работать праздничная ярмарка, арт-площадки и выставки «Золотая сотка» и «Золотые ручки». В 14:30 пройдёт награждение победителей конкурсов «Золотая сотка» и «Золотые ручки». С 15:00 до 17:30 будет работать танцевальная ретро-площадка «Ритмы молодости».



На МСК «Шахтёр» в этот день в 11:00 начнётся церемония открытия спортивного праздника. С 11:30 стартует матч по футболу. До 17:30 будут работать спортивные площадки.



На улице Майская с 12:00 до 15:00 будет организована выставка мототехники. С 12:00 до 17:00 будут проведены детские игровые площадки, сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».



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