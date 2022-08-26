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День знаний отметят в этномузее Бурятии

День знаний отметят в этномузее Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Посетить анимационную программу приглашают школьников и их родителей

В первый день учебного года в Улан-Удэ пройдёт «День знаний в Этномузее». 1 сентября в 13:00 на территории этнографического музея народов Забайкалья проведут анимационную программу с конкурсами, играми и призами.

- Эта программа будет организована для того, чтобы школьники и родители вошли в учебный процесс весело и просто, - сообщает пресс-служба музея.

Для детей будут работать аниматоры, с которыми можно будет поиграть в забавные, спортивные, активные и интеллектуальные игры.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия этнографический музей музей Улан-Удэ день знаний

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