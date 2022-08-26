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Бурятия присоединилась к акции «Спасибо, учитель!»

Бурятия присоединилась к акции «Спасибо, учитель!»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Жители республики делятся тёплыми воспоминаниями о своих учителях

Акция «Спасибо, учитель!», приуроченная к началу нового учебного года, проходит в 79 регионах России. Министерство образования и науки Бурятии опубликовало видеоролики, в которых тёплыми воспоминаниями о своих любимых учителях поделились артисты Лия Балданова, Эдуард Жагбаев, Сергей Биликтуев, известные телеведущие Лариса Иринцеева и Булат Цыденешеев, учитель года Бурятии Светлана Папич и врио министра образования и науки республики Валерий Поздняков.

Народная артистка Бурятии, балерина Лия Балданова, как оказалось, могла бы вместо балетного училища поступить на физико-математический факультет.
- Я помню, как к нам пришла в хореографическое училище Александра Ринчиновна Заяхонова, учитель математики. Это была очень высокая, красивая женщина и при этом очень строгая. А так как математика была моим любимым предметом, то меня меньше всех ругали. Даже стоя у станка, я решала в уме математические примеры. Если бы я не осталась в балете, то, может быть, пошла бы на физико-математический факультет, - вспоминает балерина.

В жизни заслуженного артиста республики Бурятия Эдуарда Жагбаева также был особенный педагог.
- Даже родители говорят: «Тебя воспитали три человека: мама, папа и Борис Анатольевич Ким». Он был преподавателем хора, а научил нас жизни. Я считаю, что это великий дар – быть именно учителем, потому что когда тебя вспоминают добрым словом через десятки лет – это, наверное, как раз то, что называют бессмертием, – рассказывает оперный певец.

Особую веру в собственные силы подарила учительница и Сергею Биликтуеву. Музыкант «Хатхур Зу», а также тренер по кикбоксингу помнит её похвалу до сих пор.
- Любимый мой учитель Ошурова Майя Дашиевна. Такое событие было, когда она меня пригласила к себе в кабинет и начала хвалить. Потому что, по-моему, ни один учитель меня так не хвалил. Майя Дашиевна зацепила меня именно верой. Всё-таки учитель – это тот человек, который, прежде всего, верит в своего ученика. Это самое главное, я считаю, в учителе. Сейчас я сам тренирую и понимаю: если сомневаешься в себе, в своих воспитанниках, то никогда не сможешь воспитать чемпиона, - отмечает Сергей Биликтуев.

Известная телеведущая Лариса Иринцеева вспомнила строгого, но доброго учителя алгебры и геометрии Веру Матвеевну Убееву.
- У меня стало портиться зрение, я плохо видела с доски и никому об этом не говорила. Просто стала хуже учиться и однажды ужасно написала контрольную. Но вместо того, чтобы просто поставить мне плохую отметку, она пригласила меня на разговор и мягко спросила: «Лариса, ты плохо видишь с доски?» Я призналась, она предложила мне переписать контрольную и объяснила, что надо носить очки. После этого я перестала стесняться очков, а с Верой Матвеевной мы до сих пор поддерживаем тёплые отношения, - делится телеведущая.

Продюсер и телерадиоведущий Булат Цыденешеев с теплотой вспомнил преподавателя театральной студии «Дебют» Наталью Николаевну Власову, которой, к сожалению, уже нет.
- Именно этот человек открыл для меня мир театра. Она мне сказала гениальную фразу, которую я запомнил навсегда: «Мелких ролей не бывает, бывают мелкие актёры». И тогда я понял, что да, действительно, нужно быть ярким для того, чтобы тебя заметили. Можно эпизод сыграть так, чтобы запомниться на всю жизнь. И я хотел бы сказать слова благодарности Наталье Николаевне. Я верю, что она меня слышит и видит. И я скучаю по ней, - поясняет Цыденешеев.

Присоединиться к всероссийской акции и поблагодарить учителей могут все желающие. Для этого достаточно опубликовать видео, фото или просто текст с хештегом #СпасибоУчитель. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

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