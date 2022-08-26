В Иркутске создадут киноплощадку для развития детского кинематографа

Проект Байкальского фестиваля детских фильмов будет поддержан министерством культуры РФ
Творческий проект по созданию киноплощадки международного Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд» будет поддержан министерством культуры России. Его представила в Москве на первом детском культурном форуме учащаяся Иркутского центра детского технического творчества София А.
Она приняла участие в открытом диалоге «Культурная инициатива» с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и рассказала о своём проекте. Всего такую возможность получили семь юных талантов из Башкортостана, Татарстана, Дагестана, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ивановской, Амурской и Иркутской областей. Они прошли окружной и федеральный этапы конкурсного отбора и стали финалистами.
– Каждому участнику мы вручили именной диплом, который даёт возможность ребятам поработать с Минкультуры РФ над их инициативами в течение года. Искренне желаю удачи всем ребятам в их творческом пути! Все проекты финалистов, безусловно, будут поддержаны Минкультуры РФ, – отметила в своём телеграмм-канале Ольга Любимова.
София посещает центр детского технического творчества и занимается в медиастудии «BOSSmedia». Её проект направлен на продвижение международного Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд». София планирует расширить проект и создать киноплощадку для развития детского кинематографа.
– В Иркутске мы планируем показывать фильмы разных тематик и привлекать к обсуждению профильных специалистов: психологов, экологов, специалистов по безопасности, режиссёров, актёров. В каникулы будем договариваться с кинотеатрами о показах на больших экранах. В область хотим отправлять команды детей, которые сами снимают фильмы и принимают участие в фестивале. Они смогут показывать свои работы и проводить мастер-классы по режиссуре, операторскому мастерству, монтажу и анимации. Более 15 районов Иркутской области уже ждут нас, – рассказала автор проекта.
Открытый диалог «Культурная инициатива» – это главное событие первого детского культурного форума. Он проходит с 25 по 27 августа в Москве. Его участниками стали около 1,5 тысячи одарённых детей со всех уголков России. Ребят ждут свыше 60 лекций, мастер-классов, мастерских. В работе форума принимают участие деятели культуры: Сергей Безруков, Игорь Бутман, Елена Гагарина, Юлиана Слащева и Николай Цискаридзе. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутске создадут киноплощадку для развития детского кинематографа
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