Буддисты Санкт-Петербурга отпразднуют «День дацана»

В Северной столице отметят 107-летие дацана «Гунзэчойнэй»



28 августа на стадионе «Приморец» в Санкт-Петербурге пройдёт «День дацана». Вход на мероприятие свободный.



Официальная и концертная программа стартует с 13:00. После торжественного открытия состоится презентация проекта «Возрождение мантры». Также пройдут выступления артистов, а после перерыва торжественный концерт и награждение участников спортивных соревнований.



Спортивная программа у взрослых начнётся с 9:00 футбольными и волейбольными соревнованиями. В 14:00 пройдут полуфинальные игры по футбол и волейболу. В 16:00 стартует турнир по национальной борьбе. Также состоятся соревнования по стрельбе из лука «Суур харбаан», разбиванию хребтовой кости «Сээр хухалха» («hээр шаалга») и игре «Шагай наадан».



Дети с 14:00 будут соревноваться в лёгкой атлетике (бег среди детей 4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет), «Весёлых стартах», национальной борьбе (до 50 кг, свыше 50 кг) и стрельбе из лука (12-16 лет, девочки и мальчики, раздельный зачёт).



Также будут проведены творческие мастер-классы по монгольской и китайской каллиграфии, игровые занятия по мотивам биографии Будды, подвижные игры на внимательность и ловкость, создание картонных масок. Об этом сообщает Санкт-Петербургский дацан «Гунзэчойнэй».



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