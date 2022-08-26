26 августа

25 августа

Популярное

Буддисты Санкт-Петербурга отпразднуют «День дацана»

Буддисты Санкт-Петербурга отпразднуют «День дацана»
Общество,  Фото:Санкт-Петербургский дацан «Гунзэчойнэй»
В Северной столице отметят 107-летие дацана «Гунзэчойнэй»

28 августа на стадионе «Приморец» в Санкт-Петербурге пройдёт «День дацана». Вход на мероприятие свободный.

Официальная и концертная программа стартует с 13:00. После торжественного открытия состоится презентация проекта «Возрождение мантры». Также пройдут выступления артистов, а после перерыва торжественный концерт и награждение участников спортивных соревнований.

Спортивная программа у взрослых начнётся с 9:00 футбольными и волейбольными соревнованиями. В 14:00 пройдут полуфинальные игры по футбол и волейболу. В 16:00 стартует турнир по национальной борьбе. Также состоятся соревнования по стрельбе из лука «Суур харбаан», разбиванию хребтовой кости «Сээр хухалха» («hээр шаалга») и игре «Шагай наадан».

Дети с 14:00 будут соревноваться в лёгкой атлетике (бег среди детей 4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет), «Весёлых стартах», национальной борьбе (до 50 кг, свыше 50 кг) и стрельбе из лука (12-16 лет, девочки и мальчики, раздельный зачёт).

Также будут проведены творческие мастер-классы по монгольской и китайской каллиграфии, игровые занятия по мотивам биографии Будды, подвижные игры на внимательность и ловкость, создание картонных масок. Об этом сообщает Санкт-Петербургский дацан «Гунзэчойнэй».

Возрастное ограничение 0+
буддизм концерт дацан Санкт-Петербург Праздники спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите отпразднуют День шахтёра
В Чите отпразднуют День шахтёра
Общество, 26.08.2022
Праздничные мероприятия проведут в посёлке Восточном
В Иркутске создадут киноплощадку для развития детского кинематографа
В Иркутске создадут киноплощадку для развития детского кинематографа
Общество, 26.08.2022
Проект Байкальского фестиваля детских фильмов будет поддержан министерством культуры РФ
В Улан-Удэ приедет театр кукол Сергея Образцова
В Улан-Удэ приедет театр кукол Сергея Образцова
Общество, 26.08.2022
Площадками для показа спектаклей станут «Ульгэр» и Бурдрам
В Забайкалье появился единый диспетчерский центр
В Забайкалье появился единый диспетчерский центр
Общество, 26.08.2022
Пока он работает в тестовом режиме
В Иркутске установили 25-метровый шпиль стелы «Город трудовой доблести»
В Иркутске установили 25-метровый шпиль стелы «Город трудовой доблести»
Общество, 26.08.2022
Торжественное открытие стелы планируется провести в сентябре
Биатлонистка Бурятии стала призёром первенства ДФО и СФО
Биатлонистка Бурятии стала призёром первенства ДФО и СФО
Общество, 26.08.2022
Юная спортсменка выиграла «бронзу» в кросс-спринте
В Иркутской области открылась роботизированная ферма
В Иркутской области открылась роботизированная ферма
Общество, 26.08.2022
Предприятие стало первым полностью автоматизированным хозяйством в регионе
Футболистам «Бурятии» выделят деньги на чемпионат
Футболистам «Бурятии» выделят деньги на чемпионат
Общество, 26.08.2022
Глава республики встретился с руководством футбольного клуба
Боксаны Бурятии вышли в финал спартакиады сильнейших
Боксаны Бурятии вышли в финал спартакиады сильнейших
Общество, 26.08.2022
Бои за «золото» пройдут завтра, 27 августа
На Украине погиб 34-летний ефрейтор из Бурятии
На Украине погиб 34-летний ефрейтор из Бурятии
Общество, 26.08.2022
С Рафаэлем Измайловым простятся в Иволгинском районе
В Улан-Удэ продают мудрого кота за 666 тысяч
В Улан-Удэ продают мудрого кота за 666 тысяч
Общество, 26.08.2022
Интересное объявление появилось на «Авито»
В центре Улан-Удэ вода из водостока хлещет на тротуар
В центре Улан-Удэ вода из водостока хлещет на тротуар
Общество, 26.08.2022
Здесь образуются глубокие лужи, которые невозможно обойти
В Бурятии провели операцию «Автобус»
В Бурятии провели операцию «Автобус»
Общество, 26.08.2022
Рейды прошли в Кабанском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^