26 августа

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В Забайкалье приглашают на фестиваль «VeloFest»

В Забайкалье приглашают на фестиваль «VeloFest»
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревноваться в велогонках будут как профессионалы, так и любители

В честь закрытия велосезона в Забайкалье пройдёт фестиваль по развитию велокультуры «VeloFest». Он состоится на спортивной базе «Берёзка» 24 сентября. Участие в мероприятии абсолютно бесплатное.

- На фестивале пройдут соревнования как для профессионалов, так и для любителей. Количество дистанций увеличилось по сравнению с первым велофестивалем: 1 километр, 10 километров, 27 километров и 54 километра, а также есть отдельная трасса для детей, – поделилась организатор мероприятия Мария Численко.

Кроме того, в этот же день состоятся спортивные турниры для команд по баскетболу, волейболу и футболу «Кубок VeloFest», ВМХ-шоу, выступление кавер-группы «Карауокеры», розыгрыши призов, активные игры для зрителей и красочный салют.

Для участия в соревнованиях требуется медицинская справка и шлем. Регистрация открыта на сайте фестиваля. Количество мест ограничено, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

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