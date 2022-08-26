Соревноваться в велогонках будут как профессионалы, так и любители
В честь закрытия велосезона в Забайкалье пройдёт фестиваль по развитию велокультуры «VeloFest». Он состоится на спортивной базе «Берёзка» 24 сентября. Участие в мероприятии абсолютно бесплатное.
- На фестивале пройдут соревнования как для профессионалов, так и для любителей. Количество дистанций увеличилось по сравнению с первым велофестивалем: 1 километр, 10 километров, 27 километров и 54 километра, а также есть отдельная трасса для детей, – поделилась организатор мероприятия Мария Численко.
Кроме того, в этот же день состоятся спортивные турниры для команд по баскетболу, волейболу и футболу «Кубок VeloFest», ВМХ-шоу, выступление кавер-группы «Карауокеры», розыгрыши призов, активные игры для зрителей и красочный салют.
Для участия в соревнованиях требуется медицинская справка и шлем. Регистрация открыта на сайте фестиваля. Количество мест ограничено, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение 0+
В Забайкалье приглашают на фестиваль «VeloFest»
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