Пока он работает в тестовом режиме
25 августа в Забайкалье, на базе станции скорой медицинской помощи в тестовом формате начал работать единый диспетчерский центр. Вызовы скорой помощи теперь проходят через единый центр по номеру 103 или 122. Звонок будет принимать диспетчер центра и перенаправлять на нужную бригаду скорой помощи в район или город.
На данном этапе к единой системе подключили Читинский, Карымский и Улётовский район. Продолжается работа по объединению остальных районов края для централизованной системы вызова скорой медицинской помощи. Номера, которые используют для вызова скорой помощи в районах, остаются актуальными до момента подключения к единому центру.
- Запуск единого диспетчерского центра – это только начало. Главная задача – продолжить работу по освоению районных бригад скорой помощи, - отметил главный врач станции скорой медицинской помощи Николай Коновалов.
Напомним, что в здании, где открылся единый диспетчерский центр, был сделан капитальный ремонт, провели электро- и теплоснабжение, выполнили внутренние отделочные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья.
В Забайкалье появился единый диспетчерский центр
Общество, Фото:
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Пока он работает в тестовом режиме
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