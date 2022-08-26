Байкальский кинофестиваль впервые пройдёт на 12 площадках

Часть программы покажут в кинозалах Якутии



Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Валентина Распутина пройдёт с 21 по 30 сентября в двух форматах – очном и онлайн. Сейчас формируется программа кинофестиваля. Об этом сообщили 25 августа на пресс-конференции.



В конкурсную часть вошли 25 документальных, научно-популярных и игровых фильмов. Это картины из Ирана, Словакии, Аргентины, Великобритании и США. Наибольшее количество работ (18) на фестивале представит Россия. Среди них – фильмы иркутских кинематографистов Анастасии Зверьковой, Юлии Бывшевой и Павла Скоробогатова.



Мероприятия фестиваля пройдут на 12 площадках в Иркутской области. Фильмы-участники конкурсной программы будут демонстрировать в доме кино Иркутского областного кинофонда, а также в кинотеатре «Художественный». Полнокупольная программа традиционно будет представлена в Иркутском планетарии. Картины внеконкурсной программы смогут увидеть жители пяти населённых пунктов региона. Их покажут в Иркутске: в областной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского, музее В.Г. Распутина, ИрНИТУ, дворце культуры «Дружба», а также в кинозалах Саянска, Байкальска, посёлков Качуга и Усть-Ордынского.



Кроме того, часть программы фестиваля будет доступна в онлайн-кинотеатре центра документального кино города Москвы и кинозалах городов Мирный, Удачный, Айхал, Арылах в Якутии.



Традиционно кинофестиваль «Человек и Природа» откроет Байкальский питчинг кинопроектов (18+). 1 сентября будет объявлен шорт-лист его участников. Защита проектов состоится 21 сентября. Работы участников будут представлены в двух категориях: «Игровое кино» (полнометражное кино, короткометражное кино, веб-сериалы) и «Документальное кино». Их оценят эксперты в области киноискусства. Два проекта-победителя получат по 300 тысяч рублей от Иркутского областного кинофонда и министерства культуры и архивов Иркутской области.



Председателем жюри кинофестиваля в этом году станет Сергей Ландо – оператор, режиссёр, сценарист, лауреат национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь». Также в число экспертов, оценивающих работы участников, войдут кинокритик, кинообозреватель, преподаватель Московской школы кино, программный директор первого фестиваля сериалов «Пилот» Егор Москвитин; режиссёр, продюсер, сценарист, исполнительный продюсер студии «Остров», продюсер документальных проектов KION Ангелина Голикова; индийский кинорежиссёр, продюсер, организатор фестиваля индийского кино в России Сарфараз Алам; актёр, режиссёр, художник, президент Королевского ордена витязей из Сербии Зоран Душанов Мрдженович.



Жюри определит победителей в номинации: «Гран-при», «Лучший документальный фильм им. М.И. Ромма», «Лучший научно-популярный фильм им. И.Д. Черского», «Лучший игровой фильм им. Л.И. Гайдая», «Лучший полнокупольный фильм». Фильм о наиболее актуальных экологических проблемах получит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы. Также будет вручён специальный приз СМИ-сообщества.



Гостем фестиваля вновь станет Театр Наций. Он проведёт «Театральную лабораторию» для участников фестиваля. Состоится и традиционная киношкола – серия мастер-классов и творческих встреч, проводимых членами жюри и гостями фестиваля. Своими знаниями, в том числе, поделится Александр Петров – знаменитый режиссёр-мультипликатор, чья картина является единственной в мире короткометражной анимационной работой, удостоенной «Оскара». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.

