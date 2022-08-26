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В Иркутске установили 25-метровый шпиль стелы «Город трудовой доблести»

В Иркутске установили 25-метровый шпиль стелы «Город трудовой доблести»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Торжественное открытие стелы планируется провести в сентябре

В Иркутске, на Байкальском кольце установили 25-метровый шпиль стелы «Город трудовой доблести». Для установки потребовалось два высотных крана. В ближайшее время на площадку доставят шесть бронзовых панно, которые украсят постамент стелы.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, работы идут по графику. Подрядная организация также выполнит благоустройство прилегающей территории. Будут сделаны тротуары, установлены скамейки и урны, бордюры. Планируется посадка кустарников и обустройство газонов. На площадке установят прожекторы, которые будут подсвечивать стелу ночью.

– Напомню, что эскиз и проект делались едиными по всей территории Российской Федерации. Отличаются только панно, на них будут изображены вехи из истории каждого города трудовой доблести. Увидев законченный монумент, каждый житель Иркутска, поймёт, что наш город не был в стороне и сделал многое для победы, - отметил мэр города Руслан Болотов.

Торжественное открытие стелы планируется в сентябре и будет приурочено к празднованию 85-летия Иркутской области.

Напомним, Иркутск удостоен высокого звания «Город трудовой доблести» в 2020 году. В 2021 году на месте установки будущей стелы был заложен камень.

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